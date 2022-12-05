Нападение с ножом в Германии

Несколько детей пострадали при нападении с ножом в школе на юго-западе Германии. Об этом сообщает Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что утром 5 декабря мужчина напал на двух учениц начальной школы Штутгарта в немецкой земле Баден-Вюртемберг и скрылся в общежитии для беженцев. Инцидент произошел в коммуне Иллеркирхберг, обе школьницы тяжело ранены.

"Очевидцы немедленно позвонили в полицию и службу спасения. Служба спасения оказала помощь девочкам и доставила их в больницу", - пишет издание.

По данным Bild, полиция окружила здание, в котором скрылся преступник, взяла его штурмом и задержала всех жильцов. По факту произошедшего ведется расследование.