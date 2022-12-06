https://news.day.az/world/1517130.html Разрушительное торнадо бушует на юге Испании - ВИДЕО
Разрушительное торнадо бушует на юге Испании - ВИДЕО
Непогода бушует и на юге Испании, в регионе Коста Дель Соль пронесся торнадо. По словам очевидцев, удар стихии был молниеносным и разрушительным, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В считанные минуты мощные порывы ветра сломали множество деревьев и легких построек, пострадали машины и автомагистрали, они затоплены и завалены ветками.
По некоторым данным пострадал один человек. Сотни жителей остались без света. По прогнозам синоптиков, сильный ветер и ливни продолжатся до конца недели.
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