Разрушительное торнадо бушует на юге Испании

Непогода бушует и на юге Испании, в регионе Коста Дель Соль пронесся торнадо. По словам очевидцев, удар стихии был молниеносным и разрушительным, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В считанные минуты мощные порывы ветра сломали множество деревьев и легких построек, пострадали машины и автомагистрали, они затоплены и завалены ветками.

По некоторым данным пострадал один человек. Сотни жителей остались без света. По прогнозам синоптиков, сильный ветер и ливни продолжатся до конца недели.