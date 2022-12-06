Европе предрекли худший энергетический кризис этой зимой

Всего несколько градусов по Цельсию отделяют Европу от отключений электроэнергии. Об этом 5 декабря заявил журналист Хавьер Блас в материале для агентства Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Проблема в том, что энергетические рынки настолько напряжены, что всего несколько градусов по Цельсию или несколько безветренных дней отделяют Европу, столкнувшуюся с отключениями электроэнергии, от той, у которой есть достаточно энергии, чтобы пережить зиму", - написал он.

В Германии для описания текущей ситуации придумали специальный термин - Dunkelflaute (нем. "мрачный кризис"), период, который характеризуется низкой температурой и небольшим количеством солнечной и ветряной электроэнергии, что вызывает высокий спрос на нее.

По прогнозам некоторых трейдеров и метеорологов, вероятность возникновения в Европе "мрачного кризиса" высока. В таком случае последствием станет отключение электроэнергии в странах. Обозреватель указал на то, что холодный сезон только начинается, и призвал европейцев осознать, что худший из европейских энергетических кризисов еще не закончился.