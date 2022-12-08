Талибы потребовали от США снять санкции с Афганистана

Радикальное движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, требует от США выполнить ранее взятые на себя обязательства, снять санкции и разблокировать афганские активы. Об этом заявил заместитель официального представителя талибов Билал Карими, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Самая важная проблема состоит в том, что США должны выполнить свои обещания, отменить санкции, разблокировать активы Афганистана и расчистить путь к установлению официальных дипломатических отношений на основе взаимного уважения", - приводит его слова в четверг афганский телеканал Shamshad News.

Карими прокомментировал итоги состоявшихся на днях в Абу-Даби (ОАЭ) переговоров министра обороны в созданном талибами временном правительстве Мохаммада Якуба со спецпредставителем США по Афганистану Томасом Уэстом. Мохаммад Якуб заверил Уэста, что движение "Талибан" контролирует обстановку с безопасностью в Афганистане, обеспечивает охрану границ страны и гарантирует, что не допустит угроз с ее территории в адрес других государств.

29 февраля 2020 года в столице Катара Дохе США и "Талибан" подписали соглашение, в соответствии с которым талибы обязались прекратить террористическую и военную деятельность, а США - вывести войска в течение 14 месяцев. В 2021 году талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о выводе войск из страны. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.