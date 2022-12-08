Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в выборы в Европарламент в 2024 году могут вмешаться внешние силы. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает РИА Новости.

По словам Борреля, Еврокомиссия и Совет ЕС работают совместно над тем, чтобы защитить выборы 2024 года в Европарламент.

"Мы уверены, что эти выборы столкнутся с серьезными попытками внешнего вмешательства и манипуляциями. Выборы станут целью кибератак, и мы должны быть готовы к этому", - пояснил политик.