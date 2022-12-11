Потоп в аэропорту Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево образовался потоп. Видео с места событий публикует Telegram-канал "Осторожно, Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что инцидент произошел в терминале В. Там сработала сигнализация и в помещение начала поступать вода. Источник РИА Новости отметил, что сигнализация оказалась ложной. Очевидцы сообщают, что обвалилось перекрытие.

На попавших в сеть кадрах видно, как пол заполняет вода. Пассажиры прячутся в помещении рядом, до которого не доходит действие сигнализации.