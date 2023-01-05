Водитель автомобиля каршеринга устроил страшное ДТП в тоннеле в Сочи. Его иномарка вылетела на встречную полосу прямо внутри тоннеля и столкнулась с легковушкой Honda и ехавшим позади нее грузовиком, передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал "Краснодар №1".

Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, что каршеринг резко увело на встречку. Пользователи предположили, что водитель автомобиля мог заснуть за рулем.

В результате аварии пострадали три человека, среди них есть один ребенок. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.