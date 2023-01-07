https://news.day.az/world/1526232.html Крупный пожар в Подмосковье - ВИДЕО
Крупный пожар в Подмосковье - ВИДЕО
Крупный пожар произошел в подмосковном Пушкине. Там пламя полностью уничтожило жилой дом.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в подмосковном главке МЧС отметили, что сейчас продолжают тушение возгорания. По предварительным данным, никто не пострадал.
Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
Между тем, в соцсетях сообщают, что сгорел дом, в котором проживали пять семей.
Судя по кадрам с места событий, от дома практически ничего не осталось.
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