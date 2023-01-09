https://news.day.az/world/1526925.html Крушение самолета в России, есть погибшие
Крушение самолета в России, есть погибшие
Самолет Ан-2 с пассажирами на борту потерпел аварию в Ненецком автономном округе из-за обледенения.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, информацию об этом распространило МЧС России.
Сообщается, что во время аварии самолета Ан-2 в 10 км от поселка Каратайка на его борту находились 12 человек - два члена экипажа и 10 пассажиров.
По предварительным данным, погибли два человека. Прибывшие на место происшествия спасатели осуществляют необходимые меры.
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