https://news.day.az/world/1527192.html Пожар в автосервисе в Москве - ВИДЕО
Пожар в автосервисе в Москве - ВИДЕО
Очевидцы сообщают о крупном пожаре в здании на улице Добролюбова. В социальных сетях публикуют первые кадры с места возгорания.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в столичном главке МЧС уточнили, что пожар произошел в одноэтажном здании автосервиса.
Информации о пострадавших не поступало.
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