Пожар в автосервисе в Москве
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Очевидцы сообщают о крупном пожаре в здании на улице Добролюбова. В социальных сетях публикуют первые кадры с места возгорания. 

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в столичном главке МЧС уточнили, что пожар произошел в одноэтажном здании автосервиса. 

Информации о пострадавших не поступало.