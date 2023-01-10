Пожар в автосервисе в Москве

Очевидцы сообщают о крупном пожаре в здании на улице Добролюбова. В социальных сетях публикуют первые кадры с места возгорания.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в столичном главке МЧС уточнили, что пожар произошел в одноэтажном здании автосервиса.

Информации о пострадавших не поступало.