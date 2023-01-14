В Турции назвали условие для завершения конфликта в Украине

Конфликт в Украине завершится в том случае, если между Западом и Россией будет заключена "большая сделка". Такое условие назвал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Калын предположил, что Россия хочет заключить новую сделку прежде всего с США. По его мнению, при ином развитии событий боевые действия в Украине могут затянуться.

"Мы увидим повторение того, что мы видели до сих пор. Цена будет еще выше, больше людей погибнет, больше городов будет разрушено. И это не то, чего мы хотим, это также одна из причин, почему мы хотим сохранить нашу своего рода нейтральную позицию здесь между двумя сторонами", - отметил представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

До этого Калын подчеркивал, что мирный план по Украине провалится без учета интересов России. По его мнению, в мире пока превалирует настрой на продолжение украинского конфликта. В таких условиях невозможно обсуждать мирное соглашение, убежден представитель Эрдогана.