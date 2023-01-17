https://news.day.az/world/1529065.html В Петербурга водитель легковушки устроил "речную" аварию - ВИДЕО
В Петербурга водитель легковушки устроил "речную" аварию - ВИДЕО
В центре Санкт-Петербурга водитель легковушки устроил "речную" аварию. Кадры с места очевидцы выложили в соцсети.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ДТП произошло в ночь на 17 января на углу Бородинской улицы и набережной реки Фонтанки.
Машина сначала пробила ограждение, а потом вылетела на лед реки. Отметим, что под воду авто не провалилось.
На место выехали медики и спасатели. Сейчас уточняется информация о погибших и пострадавших.
Также на набережной работают правоохранительные органы. Устанавливается причина ДТП.
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