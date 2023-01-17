В Петербурга водитель легковушки устроил "речную" аварию

В центре Санкт-Петербурга водитель легковушки устроил "речную" аварию. Кадры с места очевидцы выложили в соцсети.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ДТП произошло в ночь на 17 января на углу Бородинской улицы и набережной реки Фонтанки.

Машина сначала пробила ограждение, а потом вылетела на лед реки. Отметим, что под воду авто не провалилось.

На место выехали медики и спасатели. Сейчас уточняется информация о погибших и пострадавших.

Также на набережной работают правоохранительные органы. Устанавливается причина ДТП.