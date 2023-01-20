Переговоры Эрдогана и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским лидером Володимиром Зеленским и заявил о готовности быть посредником в установлении мира между Россией и Украиной.

Как передает Day.Az, об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.

В ходе беседы политики также обсудили гуманитарную помощь, энергетическую поддержку украинской стороны и зерновую сделку. Во время разговора Эрдоган обратил внимание на организацию работы по обмену пленными. Дополнительно турецкий лидер отметил, что Анкара может внести дипломатический вклад в ускорение процесса, проводимого на Запорожской атомной электростанции.