Успешно выполнен второй полет Bayraktar Kızılelma

Успешно выполнен второй полет первого турецкого беспилотного боевого самолета Bayraktar Kızılelma.

Об этом сообщили в понедельник Trend в компании Baykar, передает Day.Az.

Было отмечено, что во втором полете было проведено тестирование идентификации систем беспилотного боевого самолета.

"Испытания Bayraktar Kızılelma продолжаются. Первый беспилотный боевой самолет Турции совершил свой второй полет в учебно-испытательном летном центре AKINCI в городе Чорлу Текирдага. Во время второго полета под руководством Сельджука Байрактара, председателя Совета правления и технологического директора Baykar, тестирование идентификации систем было успешно завершено", - говорится в сообщении.