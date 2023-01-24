ЧП в метро в Мехико

Около 20 человек обратились за медицинской помощью с симптомами отравления из-за задымления на станции "Барранка-дель-муэрто" на седьмой линии метрополитена столицы Мексики в понедельник.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило руководство системы общественного транспорта на своей странице в Twitter.

"Помощь <...> оказывается примерно 20 людям, тяжело пострадавших нет, - говорится в записи. - Появление дыма было вызвано, предположительно, коротким замыканием". Руководство метрополитена уведомило столичную прокуратуру о случившемся. Движение составов по всей протяженности линии пока не восстановлено.

Инцидент в понедельник стал вторым серьезным сбоем в работе метрополитена Мехико с 7 января, когда в столкновении двух составов на третьей линии погиб 1 человек, еще 106 пострадали. После этого мэр столицы Клаудия Шейнбаум решила привлечь к охране метрополитена почти 6 тыс. бойцов Нацгвардии.

В марте 2020 года два поезда столкнулись на станции "Такубайя", погиб 1 человек, более 40 получили травмы. В мае 2021 года в районе станции "Оливос" обрушился фрагмент эстакады вместе со следовавшим по нему составом, два вагона рухнули с высоты около 10 м. Жертвами катастрофы стали 26 человек, десятки получили травмы. Согласно результатам экспертизы, проведенной сотрудниками норвежской компании DNV, причиной трагедии стали структурные дефекты, вызванные допущенными в ходе строительства ошибками.

Метрополитен Мехико с его 195 станциями на 12 линиях считается одним из крупнейших в Латинской Америке и вторым в Северной Америке после нью-йоркского. Ежедневно он перевозит свыше 4,5 млн пассажиров. Протяженность его линий превышает 200 км.