Пожар в армянской католической церкви в Стамбуле

В результате пожара, вспыхнувшего в армянской католической церкви в квартале Каракёй района Бейоглу Стамбула, погибли 2 человека, еще 2 получили ранения, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Во время пожара было слышно три взрыва.

Спасателям удалось потушить пожар.

По факту ведется расследование.