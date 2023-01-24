https://news.day.az/world/1531061.html Пожар в армянской католической церкви в Стамбуле
Пожар в армянской католической церкви в Стамбуле
В результате пожара, вспыхнувшего в армянской католической церкви в квартале Каракёй района Бейоглу Стамбула, погибли 2 человека, еще 2 получили ранения, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Во время пожара было слышно три взрыва.
Спасателям удалось потушить пожар.
По факту ведется расследование.
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