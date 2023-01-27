https://news.day.az/world/1532029.html ВС США ликвидировали в Сомали одного из главарей ИГ
ВС США ликвидировали в Сомали одного из главарей ИГ
На севере Сомали американские военные ликвидировали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" Билала ас-Судани. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга, передает Day.Az.
Ас-Судани был уничтожен вместе с десятью членами банды. Ликвидация прошла в рамках спецоперации. Ее одобрил президент США Джо Байден. Главарь был ликвидирован в течение последних 24 часов.
Власти отказались раскрыть другие детали операции. Они только добавили, что пострадавших среди американских военнослужащих и мирных жителей нет.
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