Норвегия обнаружила крупные запасы металлов и минералов на шельфе

Исследовательская группа из Норвегии обнаружила на континентальном шельфе страны значительные запасы металлов и минералов. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в отдаленных районах Норвежского и Гренландского морей, по предварительным оценкам, находятся месторождения с 38 млн тонн меди и 45 млн тонн цинка. Кроме того, на шельфе обнаружено около 24 млн тонн магния, 3,1 млн тонн кобальта и 1,7 млн тонн редкоземельного металла церия, используемого в сплавах.

Как информирует агентство, на шельфе также обнаружены месторождения редкоземельных металлов: неодима, иттрия и диспрозия. "Дорогостоящие редкоземельные металлы крайне важны для производства ветряных турбин и двигателей электромобилей", - сообщает Норвежский нефтяной директорат.

На шельфе будут проведены дальнейшие исследования, чтобы определить, какое количество ископаемых может быть добыто с минимальным воздействием на окружающую среду. Ранее экологические активисты призвали норвежские власти приостановить добычу полезных ископаемых на шельфе до тех пор, пока не будут тщательно изучены последствия разработки месторождений для морской флоры и фауны.