В Бразилии автобус с футбольной командой упал с моста. В результате аварии погибли четыре человека. Об этом сообщает CNN Brasil, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Трагедия произошла недалеко от города Ален-Параиба в штате Минас-Жерайс на самой длинной федеральной трассе Бразилии BR-116, которая соединяет северо-восток и юг страны. Транспортное средство вылетело с моста высотой десять метров и упало на крышу.

В автобусе находились 28 футболистов молодежных команд клуба Esporte Clube Vila Maria Helena из Рио-де-Жанейро, а также четыре тренера и водитель. Игроки возвращались с любительского турнира, где накануне одержали победу в категории до 18 лет и стали финалистами среди спортсменов до 16 лет.

Среди погибших - один взрослый и три подростка в возрасте от 14 до 17 лет. Также сообщается, что еще 28 человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести.