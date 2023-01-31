Япония и НАТО будут сотрудничать в сфере кибербезопасности

Япония и НАТО будут сотрудничать в области кибербезопасности и передовых технологий, в том числе оборонных. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом во вторник по итогам встречи в Токио премьер-министра Японии Фумио Кисиды и генсека НАТО Йенса Столтенберга, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы приветствуем развитие сотрудничества Японии и НАТО в решении традиционных проблем, таких как безопасность на море и контроль за вооружениями, разоружение и нераспространение. Учитывая сложную международную обстановку и новые вызовы, мы подтверждаем важность сотрудничества в таких сферах, как киберпространство, космическое пространство, борьба с дезинформацией и стратегические коммуникации, противодействие гибридным вызовам, устойчивость, критические и новейшие технологии", - говорится в документе.

Кроме того, как отмечается, стороны рассмотрят возможность расширения сотрудничества в области оборонных науки и технологий. "Это сотрудничество Японии и НАТО позволит эффективно реагировать на возникающие угрозы в новых сферах", - подчеркнули Кисида и Столтенберг.

В последнее время Япония активно расширяет взаимодействие с Североатлантическим альянсом. В прошлом году Кисида стал первым главой японского правительства, принявшим участие в саммите НАТО. После этого Министерство иностранных дел Японии приняло решение сделать независимым представительство при НАТО, отделив его от своего посольства в Брюсселе и повысив тем самым статус миссии.