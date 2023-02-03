https://news.day.az/world/1534709.html Блинкен отложил поездку в Китай - из-за инцидента
Блинкен отложил поездку в Китай - из-за инцидента
Блинкен отложил визит в Китай после инцидента с аэростатом
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
Ранее в Пекине заявили, что замеченный над США аэростат, который в Вашингтоне назвали китайским разведывательным зондом, оказался "гражданским воздушным судном", которое сбилось с курса.
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