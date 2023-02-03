Блинкен отложил поездку в Китай

Блинкен отложил визит в Китай после инцидента с аэростатом

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Ранее в Пекине заявили, что замеченный над США аэростат, который в Вашингтоне назвали китайским разведывательным зондом, оказался "гражданским воздушным судном", которое сбилось с курса.