Нападение в жилом комплексе в Нью-Йорке
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Четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения в жилом комплексе в Нью-Йорке. Об этом сообщает сервис экстренных оповещений Citizen, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что инцидент произошел на западе Манхэттена.

Неизвестный напал с ножом на группу людей, четверо получили ранения.

Полицейские задержали подозреваемого в нападении.