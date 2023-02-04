https://news.day.az/world/1534857.html Нападение в жилом комплексе в Нью-Йорке
Нападение в жилом комплексе в Нью-Йорке
Четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения в жилом комплексе в Нью-Йорке. Об этом сообщает сервис экстренных оповещений Citizen, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что инцидент произошел на западе Манхэттена.
Неизвестный напал с ножом на группу людей, четверо получили ранения.
Полицейские задержали подозреваемого в нападении.
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