https://news.day.az/world/1534966.html Жилой дом горит в Новой Москве - ВИДЕО
Жилой дом горит в Новой Москве - ВИДЕО
Сразу несколько квартир загорелись в многоэтажке в Новой Москве. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел в Троицке на Академической площади.
Кадры с места происшествия публикуют очевидцы. По предварительным данным, огнем охвачены квартиры на 10, 11 и 12 этажах.
Информации о пострадавших не поступало.
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