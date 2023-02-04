Жилой дом горит в Новой Москве

Сразу несколько квартир загорелись в многоэтажке в Новой Москве. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел в Троицке на Академической площади.

Кадры с места происшествия публикуют очевидцы. По предварительным данным, огнем охвачены квартиры на 10, 11 и 12 этажах.

Информации о пострадавших не поступало.