Стало известно, когда встретятся военные делегации Турции, Сирии и России

Представители военных ведомств и спецслужб Турции, Сирии и России проведут в феврале встречу в рамках развития начатого в конце прошлого года трехстороннего диалога. Об этом сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар газете Sozcu в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В феврале в продолжение трехсторонней встречи в формате Сирия - Россия -Турция соберутся технические делегации министерств обороны и разведок. Диалог будет продолжен", - сказал турецкий министр, не уточнив дату и место проведения переговоров.

28 декабря 2022 года в Москве состоялись консультации глав Минобороны России, Сирии и Турции в рамках процесса нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. На встрече была достигнута договоренность о создании совместной трехсторонней комиссии. Вслед за этими консультациями должна состояться встреча глав МИД трех стран, в повестке которой будет вопрос проведения переговоров между президентами Турции и Сирии Реджепом Тайипом Эрдоганом и Башаром Асадом. Ожидается, что она состоится в феврале.

Эрдоган сообщил 15 декабря прошлого года журналистам, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с участием сирийского лидера. Этому саммиту, по его словам, должны предшествовать переговоры на уровне представителей спецслужб, министров обороны и иностранных дел.