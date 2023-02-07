В турецком Газиантепе спустя 28 часов из-под завалов вытащили женщину и трех детей

В турецком Газиантепе спустя 28 часов после мощного землетрясения из-под завалов вытащили женщину и трех детей. Соответствующие кадры распространило агентство Anadolu.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на видеоролике показано, как спасатели сначала вытаскивают из-под руин девочку-подростка, потому женщину. Их переносят на носилках на случай, если у них есть переломы.

Из под завалов были вытащены Доне Озкилыч и ее дети Абдулкадир, Бейза и Элиф Озкилыч.