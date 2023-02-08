Эрдоган встретился с пострадавшими от землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с пострадавшими в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш, на который пришелся эпицентр землетрясения.

Как передает Day.Az, до этого в Кахраманмараше Эрдоган посетил места, где установлены палатки для пострадавших.

Также ожидается его поездка в Хатай, который также сильно пострадал от землетрясения.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 8 574, раненных - 49 133.