Mомент начала землетрясения в Турции

В сети распространились кадры момента начала землетрясения в Турции. Цифры продолжают расти, под завалами все еще остаются пострадавшие. В условиях зимних холодов возможностей извлечь людей оттуда живыми все меньше, передает Day.Az, со ссылкой на Телеграм.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.