https://news.day.az/world/1547765.html В парламент Турции на рассмотрение представили протокол о вступлении Финляндии в НАТО
В парламент Турции на рассмотрение представили протокол о вступлении Финляндии в НАТО
Протокол о вступлении Финляндии в НАТО представлен в пятницу на рассмотрение в президиум Великого национального собрания Турции (парламент), передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Перед этим протокол был подписан президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё.
После рассмотрения президиумом будет проведено голосование парламентариев по документу.
Эрдоган ранее в пятницу заявил о готовности Анкары ратифицировать вступление Финляндии в НАТО.
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