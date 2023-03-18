Анкара и Каир сближают позиции

Турция и Египет продемонстрировали стремление к укреплению отношений в энергетической, торговой, транспортной и дипломатической сферах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри в субботу в Каире.

Чавушоглу отметил, что на встрече с египетским коллегой обсудили ряд вопросов, касательно развития двусторонних отношений.

"Мы хотим улучшить наше сотрудничество в сфере энергетики, хотим сделать конкретные шаги. В транспортных вопросах, направленных на развитие торговых отношений, были некоторые разногласия. Мы хотим восстановить эти отношения. Мы хотим максимизировать наши дипломатические отношения", - отметил глава МИД.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция и Египет намерены восстановить двусторонние контакты по политическим вопросам и региональным проблемам.

По его словам, на повестке переговоров был и вопрос возобновления двусторонних военных отношений.

Глава МИД отметил, что с целью развития военных связей между странами Министерство национальной обороны и Генштаб ВС пригласили египетскую сторону участвовать в военных учениях в Турции.

Чавушоглу подчеркнул, что Анкара и Каир выразили сильную политическую волю и решимость для развития отношений во всех сферах - от экономики до энергетики, от политики до образования.