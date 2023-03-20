Сколько потеряли держатели облигаций Credit Suisse из-за поглощения банка UBS?

Держатели облигаций швейцарского банка Credit Suisse понесли убытки в размере более $17 млрд в результате его слияния с крупнейшим банком конфедерации - UBS. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в рамках сделки между двумя банками швейцарский регулятор Finma распорядился, чтобы 16 млрд швейцарских франков (около $17,26 млрд) облигаций первого уровня (АТ1) были списаны до нуля. "Чрезвычайная государственная поддержка приведет к полному списанию номинальной стоимости всех акций AT1 Credit Suisse на сумму около 16 млрд франков и, таким образом, к увеличению основного капитала", - сообщил регулятор.

Участники переговоров по сделке ожидают, что списание активов будет иметь широкие последствия для рынка и приведет к распродаже других банковских задолженностей. "Это решение может вызвать кошмар на европейских долговых рынках, учитывая, что держатели облигаций несут более серьезные потери, чем акционеры Credit Suisse," - пишет издание, ссылаясь на слова одного из банкиров.

19 марта Федеральный совет (правительство) Швейцарии одобрил приобретение Credit Suisse банком UBS и предоставил гарантии национальному регулятору страны с целью выделения ликвидности Credit Suisse. Сумма сделки по поглощению составит 3 млрд франков ($3,24 млрд). Ранее Credit Suisse опубликовал доклад, в котором признавалась слабость внутреннего контроля. Генеральный директор банка Ульрих Кёрнер в интервью агентству Bloomberg сообщил о продолжающемся оттоке клиентов.