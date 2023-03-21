Крупный гребнистый крокодил подкрался к жителю Австралии на пляже, но тот вовремя заметил это и отпугнул его. Мужчина снял опасную встречу на видео и рассказал Daily Mail, как не попасть в пасть хищнику, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист по работе с дикими животными Дэвид Макмахон собирал моллюсков на пустынном участке побережья на полуострове Арнем-Ленд, когда заметил в воде огромного крокодила, который наблюдал за ним с небольшого расстояния. Мужчина, десять лет проработавший с самыми опасными животными Австралии, понял, что рептилия рассматривает его в качестве потенциальной добычи. Он достал смартфон, чтобы заснять происходящее и подробно рассказать зрителям, почему крокодил решил открыть на него охоту.

На видео Макмахон показывает, как быстро крокодил отступает, если понимает, что у него нет преимущества перед более крупным противником на суше.

Однако натуралист подчеркнул, что ситуация была бы совсем иной, окажись он не стоящим на мелководье с прозрачной водой, а плывущим в мутном или глубоком потоке. Макмахон сказал, что в этой ситуации он стал бы обедом рептилии еще до того, как успел бы что-то понять.

Мужчина признался, что пережил несколько неприятных ситуаций из-за этих хищников: например, однажды ночью крокодил вцепился в днище его лодки. Однако австралиец уверен, что этот вид нуждается в мониторинге и защите, потому что крокодилы - главные австралийские хищники, которые поддерживают оптимальное функционирование экосистемы в регионе. К тому же крокодилы - один из главных магнитов для туристов на севере Австралии.

Гребнистые крокодилы, обитающие в Австралии, представляют серьезную опасность для людей, поскольку могут плавать в соленой воде и часто подкарауливают жертв в прибрежной морской зоне. Гребнистые крокодилы часто рассматривают людей как потенциальную добычу и поэтому заслужили репутацию людоедов. Вследствие силы, крупных размеров (до 6 метров в длину) и скорости, эти рептилии оставляют жертве мало шансов на выживание после нападения. Ежегодно фиксируются достаточно много атак гребнистых крокодилов на людей в пресных и соленых водоемах. Попытки переместить потенциально опасных крокодилов подальше от людей оказались неэффективными, так как эти рептилии в состоянии найти путь назад к своей прежней территории.