Землетрясение в Афганистане ощущалось и в Пакистане, в ряде зданий появились трещины

Землетрясение, произошедшее несколько часов назад в Афганистане, ощущалось и в Пакистане.

Как передает Day.Az, в результате землетрясения в ряде зданий появились трещины, а несколько многоэтажек оказались в непригодном для проживания состоянии.

В то же время люди, испугавшись, вышли на улицы.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате землетрясения нет.

Напомним, что сегодня в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр находился в 195 км к востоку от города Кундуз с населением более 161 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 194 км.