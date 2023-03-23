https://news.day.az/world/1549044.html В Кахраманмараше произошло еще два землетрясения
В Кахраманмараше произошло еще два землетрясения
В турецкой провинции Кахраманмараш в 12:19 по местному времени произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, об этом сообщил AFAD. Эпицентр землетрясения силой 5,3 балла находился в районе Гексун.
Спустя 4 минуты после этого землетрясения был зафиксирован еще один подземный толчок силой 4 балла.
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