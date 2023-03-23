Британская полиция установила связь между двумя инцидентами с поджогом людей у мечетей

Британская полиция установила связь между двумя инцидентами с поджогом людей возле мечетей - в Лондоне в конце февраля и в Бирмингеме в понедельник.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном в среду Скотленд-Ярдом.

"Во вторник, 21 марта, полиция [графства] Уэст-Мидлендс арестовала человека по подозрению в попытке убийства человека в Бирмингеме. В рамках совместного расследования установлена связь между инцидентом в Бирмингеме и инцидентом, во время которого человека подожгли в Илинге (район на западе Лондона - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержанный теперь подозревается в попытке совершения двух убийств. Оба полицейских подразделения ведут совместное расследование инцидентов под руководством полиции Уэст-Мидлендс. Помощь им оказывают подразделения полиции по борьбе с терроризмом, однако пока ни одна из существующих версий нападений не названа как основная.

Первый инцидент произошел 27 февраля, когда 82-летнему мужчине, который шел из Исламского центра Западного Лондона, плеснули в лицо нечто напоминающее бензин и подожгли. Он получил серьезные ожоги лица и рук. В понедельник в Бирмингеме преступник подошел к мужчине, который шел из мечети, и обдал его из баллончика неизвестным веществом, отчего у того загорелась куртка, приведя к "серьезным, но не угрожающим жизни травмам" лица.