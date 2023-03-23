Парламентская комиссия Турции одобрила протокол о вступлении Финляндии в НАТО

Комиссия по международным делам парламента Турции одобрила протокол о вступлении Финляндии в НАТО. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

В дальнейшем протокол должен будет утвердить турецкий парламент.

О решении запустить ратификацию финской заявки президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

"Мы решили начать процесс утверждения протокола о присоединении Финляндии к НАТО в нашем парламенте, исходя из важности решения наших проблем безопасности", - заявил политик.