https://news.day.az/world/1549127.html Парламентская комиссия Турции одобрила протокол о вступлении Финляндии в НАТО
Парламентская комиссия Турции одобрила протокол о вступлении Финляндии в НАТО
Комиссия по международным делам парламента Турции одобрила протокол о вступлении Финляндии в НАТО. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
В дальнейшем протокол должен будет утвердить турецкий парламент.
О решении запустить ратификацию финской заявки президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
"Мы решили начать процесс утверждения протокола о присоединении Финляндии к НАТО в нашем парламенте, исходя из важности решения наших проблем безопасности", - заявил политик.
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