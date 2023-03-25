Глава Бразилии Лула да Силва перенес поездку в Китай

Президент Бразилии Лула Инасиу да Силва перенес поездку в Китай на 26 марта из-за легкой формы пневмонии. Об этом сообщили в его администрации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Заболевание было диагностировано в ночь на 24 марта. Изначально планировалось, что политик вылетит в Китай утром 25 марта. В связи с болезнью политик отменил все мероприятия, намеченные на 24 марта.

Вместе с да Силвой в КНР отбудет огромная делегация, включающая сотни бразильских аграриев, а также губернаторов, сенаторов, депутатов и министров. Анонсировано подписание не менее 20 двусторонних соглашений. Для Бразилии Китай является важным рынком сбыта говядины, экспорт которой был временно приостановлен по фитосанитарным причинам на этой неделе.

28-го числа Лула проведет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром КНР Ли Цяном и спикером китайского парламента Чжао Лэцзи.