Китай и Гондурас установили дипломатические отношения

Правительство Китая установило официальные дипломатические отношения с Гондурасом. Об этом в воскресенье сообщило Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Глава МИД КНР Цинь Ган и его гондурасский коллега Эдуардо Энрике Рейна в Пекине подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений на уровне послов. "Правительства двух стран согласились развивать дружественные отношения на основе принципов взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства, взаимной выгоды и мирного сосуществования", - говорится в документе.