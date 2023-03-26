Турция экстрадировала 26 иранских заключенных на родину

Турция экстрадировала на территорию Ирана 26 заключенных, являющихся гражданами исламской республики. Об этом в воскресенье сообщило агентство Tasnim со ссылкой на главу судебной власти иранской провинции Западный Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, процесс передачи осужденных граждан состоялся на ирано-турецкой границе в районе КПП "Базарган" (северо-запад Ирана). Все 26 экстрадированных заключенных будут переданы в тюрьму города Базарган после выполнения необходимых юридических процедур.

Подробностей о том, по каким обвинениям данные граждане Ирана были осуждены в Турции, агентство не привело.