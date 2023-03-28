В США сделали скидку на дом основателя KFC

В США сделали скидку на особняк, который принадлежал американскому ресторатору, основателю сети ресторанов KFC полковнику Сандерсу. Снизить стоимость решили после того, как в течение нескольких месяцев не могли найти покупателя на дом. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дом находится в городе Шелбивилль, штат Кентукки. Полковник прожил там последние 25 лет, до смерти в 1980 году. Изначально владельцы - друзья семьи Сандерса - попросили за объект 9 миллионов долларов. Однако в течение десяти месяцев они не смогли найти покупателей и в итоге снизили стоимость до 4,9 миллиона долларов.

В первоначальную стоимость дома также входил соседний ресторан, а также личные вещи полковника, включая карманные часы и зажим для денег. Однако из-за отсутствия спроса на фоне высокой цены владельцы решили продавать объекты по отдельности.