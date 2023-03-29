Венгрия объяснила свой отказ Швеции насчет НАТО

Три причины, по которым Венгрия отказывает Швеции в заявке по присоединению к Североатлантическому военному блоку, назвал советник венгерского правительства Золтан Ковач в статье, опубликованной на сайте правительства, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

В публикации Ковач перечислил эти причины: подрыв отношений, "трон превосходства" и недостаток уважения.

Советник считает, что правительство Швеции "не раз стремилось нанести удар по Венгрии". В частности - когда в 2021 году шведский премьер Ульф Кристерссон призывал оказывать давление на Будапешт и поддерживать венгерскую оппозицию.

Кроме того, Ковач видит, как под Швецией "рушится трон морального превосходства". Он упомянул акции, которые прошли в январе 2023 года, в ходе которых активисты сожгли перед турецким посольством священную книгу мусульман Коран.

И, наконец, советник отметил, что Венгрия не выступает против расширения НАТО, но Будапешту не удалось сгладить острые углы в отношениях и добиться уважения. Тут Ковач сослался на статью в Politico, где был описан визит венгерской делегации в Стокгольм в начале марта. Газета написала, что власти Швеции расценили визит венгров как применение "тактики шантажа", а возможное согласие на условие Будапешта сравнили с "выкупом".