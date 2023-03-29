Парламент Турции обсудит заявку Финляндии в НАТО

Парламент Турции 30 марта обсудит законопроект об утверждении Протокола о присоединении Финляндии к Североатлантическому договору (НАТО).

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, соответствующий законопроект был принят 23 марта парламентским комитетом по внешним связям Турции.

Заместитель председателя фракции Партии справедливости и развития (ПСР) Йылмаз Тунч сообщил, что законопроект будет обсуждаться на заседании парламента 30 марта. ​​​​​​​