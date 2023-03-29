https://news.day.az/world/1550753.html Парламент Турции обсудит заявку Финляндии в НАТО
Парламент Турции обсудит заявку Финляндии в НАТО
Парламент Турции 30 марта обсудит законопроект об утверждении Протокола о присоединении Финляндии к Североатлантическому договору (НАТО).
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, соответствующий законопроект был принят 23 марта парламентским комитетом по внешним связям Турции.
Заместитель председателя фракции Партии справедливости и развития (ПСР) Йылмаз Тунч сообщил, что законопроект будет обсуждаться на заседании парламента 30 марта.
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