В США столкнулись два военных вертолета

Два вертолета Вооруженных сил США столкнулись в небе во время учений на военной базе Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки. Об этом в четверг говорится в заявлении военной базы в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вчера, примерно в 22:00 часа по местному времени (05:00, 30 марта) два вертолета 101-й воздушно-десантной дивизии потерпели крушение в округе Тригг, штат Кентукки, - говорится в сообщении. - Члены экипажа находились в двух вертолетах HH60 Black Hawk во время обычной учебной миссии, когда произошел инцидент".

На данный момент информации о жертвах и пострадавших не приводится. По факту инцидента ведется расследование.