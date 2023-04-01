https://news.day.az/world/1551548.html Власти Испании обвинили террористов в поджогах лесов - ВИДЕО
Власти Испании обвинили террористов в поджогах лесов - ВИДЕО
Более ста лесных пожаров прямо сейчас полыхают на севере Испании. Несколько ближайших городов эвакуировали, о пострадавших пока не сообщается.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ситуацию в регионе также усугубляют сильный ветер, аномально высокая температура и низкий уровень осадков.
В распространении огня власти Испании обвиняют террористов, которые намеренно поджигают лес. Полиция начала расследования.
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