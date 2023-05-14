https://news.day.az/world/1564273.html Процесс голосования прошел без проблем - Высший избирательный совет Турции
Процесс голосования прошел без проблем - Высший избирательный совет Турции
Процесс голосования на президентских и парламентских выборах в Турции прошел без проблем.
Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сказал председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер.
Отметим, что сегодня в Турции состоялось голосования на президентских и парламентских выборах.
Голосование началось в 08:00 по местному времени и завершилось в 17:00.
В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата - действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре