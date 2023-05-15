Генсек НАТО покинет пост

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил в понедельник, что намерен покинуть свой пост после истечения полномочий осенью 2023 года. Об этом он заявил на "Саммите демократии" в Копенгагене, трансляция его выступления велась на сайте альянса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я дал четко понять, что у меня нет никаких других планов, кроме того, как покинуть пост этой осенью. Я буду [на посту] вдвое больше, чем изначально планировалось, и это все, что я могу сказать по этому поводу", - отметил Столтенберг, отвечая на вопрос о том, согласится ли он продолжить работу на посту генсека альянса, если страны НАТО попросят его.

Также он выразил уверенность, что страны альянса смогут найти "отличного преемника" ему на смену.