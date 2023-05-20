Акции протеста в Иране

В ответ на казни в пятницу утром задержанных ранее трех протестующих, возмущенные иранцы вышли на улицы нескольких городов, вызвав массовые протесты против Исламской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, Тегеран, столица страны, стал свидетелем мощных демонстраций. Протестующие устроили демонстрации в нескольких местах.

Местные СМИ сообщают, что протестующие, скандировали лозунги, такие как "Смерть Хаменеи".

Это не первая акция протеста, которая сотрясла Иран в эту неделю. Ранее пенсионеры устроили демонстрации в надежде, что государство улучшит их тяжелые социальные условия.