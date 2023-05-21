Глава МИД Турции сообщил о сокращении числа российских туристов после заявления Кылычдароглу

После обещания лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаля Кылычдароглу ввести эмбарго в отношении России число российских туристов, посетивших Турцию, сократилось до 10 процентов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он также сказал, что причина снижения количества российских туристов в том, что они не смогут вернуться в свою страну в случае победы оппозиции на выборах.

Отметим, что количество туристов, посетивших Турцию в январе-марте 2023 года, увеличилось на 26,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 8 миллионов 181 тысячу 566 человек.