Проармянским пропагандистам не рады в Казахстане

Казахстан не захотел пустить в страну депутата Думы Затулина.

Как передает Day.Az со ссылкой на казахские СМИ, депутат Затулин около года назад в ответ на заявление Токаева о непризнании ДНР и ЛНР сказал, что если нет "дружбы", "то все возможно, как в случае с Украиной". Теперь парламентария попытались не пустить в Казахстан.

Депутата Государственной думы, первого заместителя председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина не пустили в Казахстан из-за нежелательности его визита.



Затулина не пропустили через зону паспортного контроля. С какой целью депутат направлялся в Казахстан, неясно.

"После некоторых трудностей и вмешательства МИД России в ситуацию проблема разрешилась", - сообщили российским СМИ в пресс-службе депутата.