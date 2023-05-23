Чавушоглу о сирийских мигрантах в Турции

В настоящее время в Турции насчитывается 3 миллиона 700 тысяч сирийских мигрантов.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу "Tv-100".

Он отметил, что эта цифра является официальной информацией ООН, а заявление кандидата "Союза наций" на президентских выборах Кемаля Кылычдароглу о наличии на территории страны 10 миллионов сирийских мигрантов является ложным.

Чавушоглу добавил, что Турция уже отправила обратно более 500 тысяч сирийских мигрантов и ведет переговоры с сирийской стороной о возвращении очередной части беженцев на родину.

Министр также подчеркнул, что продолжается подготовка к встрече лидеров Турции и Сирии.