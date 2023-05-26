Армения планирует перестановки в МИД на фоне дипломатических провалов

Перестановки ожидаются в скором времени в дипломатическом корпусе Армении. В частности, изменения коснутся дипломатов, работающих в ключевых европейских странах, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Сообщается, что одна из ключевых перестановок коснется должности посла в Брюсселе. Ожидается, что туда будет направлен нынешний посол Армении в Нидерландах.

Местные СМИ не распространили информацию о том, связана ли перестановка с неудовлетворительной работой посла страны в столице Бельгии.

Ожидается, что также будет смещен посол в странах Балтии. Также глава миссии в Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии будет отозван, чтобы в последствии начать руководство над работой посольства в Польше, которая считается более приоритетной